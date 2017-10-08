بالفيديو.. مظاهرة واستدعاء للشرطة للحصول على “الصلصة”

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

“نريد الصلصة”، كان هذا هو الشعار الذي رفعه عدد من المشاركين في إحدى التظاهرات التي اجتاحت أحد مطاعم “ماكدونالدز” في الولايات المتحدة، خاصة بعدما فشل في تلبية احتياجات الجمهور بشكل رئيس، الذين جاءوا بعد أن روج المطعم الشهير لنفسه في وقت إذاعة برنامج تلفزيوني أميركي شهير يدعى “ريك ومورتي”.

وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن المطعم الشهير وعد بإنتاج كميات كبيرة من صلصة “سيشوان” اللذيذة، إلا أن الكميات التي تم تحضيرها لم تف بطالبيها، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة من القلق لدى الزبائن، الذين قاموا بدورهم باستدعاء الشرطة إلى أحد منافذ المطعم، حيث بدأ الجمهور في الاصطفاف داخل طوابير للمطالبة بالوعد الإعلاني رافعين شعار “نريد صلصة”.



عشاق ريك ومورتي، وهو فيلم كاريكاتير خيالي علمي أميركي شهير، يمثل نمط أفلام العودة إلى المستقبل، توافدوا بشكل مكثف، جعلهم يمضون ساعات في الانتظار، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للحصول على الصلصة اللذيذة، الأمر الذي انتهى بحالة من الاضطراب داخل بعض منافذ مالكدونالدز .

أثناء وجوده في مطعم في نيوارك، احتج العملاء الغاضبون للمطالبة بالصلصة التي كانوا قد أتوا من أجلها، وهو الأمر الذي دفع المطعم للاعتذار عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” للجمهور، مؤكدًا أن ليس الجميع سيكون بمقدوره الحصول على العرض الترويجي.







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