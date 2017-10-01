بالفيديو.. معاناة رائدة فضاء لتحضير وجبة خفيفة

بالفيديو.. معاناة رائدة فضاء لتحضير وجبة خفيفة

2017/10/01
الساعة 4:30 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

عرضت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو لإحدى رائدات الفضاء وهي على متن مركبة تحلق في الكون الواسع، أثناء قيامها بمهام إعداد طعام لها أثناء أداء مهامها كواحدة من أفراد طاقم المركبة.
وتضمن الفيديو الذي قامت الصحيفة بنشره عبر إحدى صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، سيدة تقوم بإعداد ساندويتش باستخدام الخبز ونوع من أنواع الجبن، وهي تواجه صعوبة في عمله بشكل سلس.
وتهدف الصحيفة لمنح قرائها خلفية عن الحياة في الفضاء، وكيفية تعامل رواده مع انعدام الجاذبية وغياب الثبات والديناميكية المستمرة لحركة الأشياء في الرحلات الفضائية.

tacos in space

You need some skills to make tacos in space 😂 Credit: ESA – European Space Agency

تم نشره بواسطة ‏‎Daily Mail Australia‎‏ في 30 سبتمبر، 2017

 

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