بالفيديو.. معاناة رائدة فضاء لتحضير وجبة خفيفة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

عرضت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو لإحدى رائدات الفضاء وهي على متن مركبة تحلق في الكون الواسع، أثناء قيامها بمهام إعداد طعام لها أثناء أداء مهامها كواحدة من أفراد طاقم المركبة.

وتضمن الفيديو الذي قامت الصحيفة بنشره عبر إحدى صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، سيدة تقوم بإعداد ساندويتش باستخدام الخبز ونوع من أنواع الجبن، وهي تواجه صعوبة في عمله بشكل سلس.

وتهدف الصحيفة لمنح قرائها خلفية عن الحياة في الفضاء، وكيفية تعامل رواده مع انعدام الجاذبية وغياب الثبات والديناميكية المستمرة لحركة الأشياء في الرحلات الفضائية.

tacos in space You need some skills to make tacos in space 😂 Credit: ESA – European Space Agency تم نشره بواسطة ‏‎Daily Mail Australia‎‏ في 30 سبتمبر، 2017







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