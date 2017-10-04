بالفيديو.. مقاتلة روسية تصيب الجولاني زعيم جبهة النصرة

المواطن - وكالات

أكدت وزارة الدفاع الروسية إصابة محمد الجولاني، زعيم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، في إحدى عملياتها العسكرية في سوريا.

وكشفت الدفاع الروسية عن تفاصيل عملية خاصة نفذها سلاح الجو الروسي وأسفرت عن القضاء على نحو 60 مسلحاً من “جبهة النصرة” وإصابة الجولاني.

وأوضح بيان صدر اليوم عن المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف ونقلته روسيا اليوم، أن المخابرات العسكرية الروسية كشفت في 3 أكتوبر الجاري عن مكان ووقت انعقاد اجتماع لقادة “جبهة النصرة” بحضور الجولاني.

وتابع البيان أن مقاتلتين من طراز “سو-34″ و”سو-35″ استهدفتا الاجتماع؛ مما أسفر عن القضاء على 12 قيادياً لـ”النصرة” و50 مسلحاً من حرسهم، وإصابة أكثر من 10 متطرفين بجروح بليغة ومتوسطة الخطورة، بينهم الجولاني.

وذكر كوناشينكوف أن زعيم “النصرة” أصيب بجروح خطيرة جراء الشظايا وفقد يده، وأفادت عدة مصادر مستقلة بأنه في حالة صحية حرجة.







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