بالفيديو.. مقتل أخطر داعشية في سوريا بصاروخ تم التحكم فيه من نيفادا

المواطن - وكالات

تمكنت القوات الأميركية من قتل أخطر داعشية في سوريا بريطانية الأصل اسمها “سالي جونز”، بصاروخ أُطلق من طائرة درون تم التحكم فيه من ولاية نيفادا الأميركية.

واتضح من خبر بثته صحيفة بريطانية بموقعها الخميس، أن الأميركيين قتلوا صاحبة تغريدة: “سأقطع رقاب الكفار بيديّ وأعلق رؤوسهم على أسوار الرقة” في إشارة إلى مغنية “الراب” البريطانية السابقة سالي جونز، الشهيرة بإعلانها “تويترياً” في سبتمبر 2014 عن “تدعوشها” والتحاقها وطفلها بالرقة، حيث سبقها زوجها الأصغر سناً منها بأكثر من 23 سنة، وهو البريطاني من أصل باكستاني جنيد حسين، المقتول في أغسطس 2015 بغارة شنتها طائرات التحالف واستهدفته في الشمال السوري.

وذكرت صحيفة “الصن” أن مقتل المعروفة بكنية “أم حسين” كان في يونيو الماضي، وعلمت به أمس فقط من مصدر في CIA ذكر بأن صاروخا أطلقته طائرة “درون” أميركية من دون طيار قرب الحدود العراقية- السورية أرداها قتيلة، حيث علمت الحكومة البريطانية بمقتلها الشهر نفسه من نظيرتها الأميركية.

الحكومتان قررتا كتم الخبر حتى يتسنى لهما معرفة ما حل بابنها Jojo البالغ 12 سنة، فلم يكن معروفاً مصيره عند مقتلها، فيما لو قُتل معها أو نجا من القصف الصاروخي حين كانت تغادر الرقة في يونيو الماضي إلى مدينة “ميادين” في منطقة حوض الفرات بمحافظة “دير الزور” في الشمال السوري، ويبدو أنهم كشفوا عن خبر مقتلها بعد تأكدهم أن ابنها لاقى المصير نفسه معها.

عملية استهداف الداعشية “أم حسين” تم بصاروخ من طائرة درون تم التحكم فيه آلياً من قاعدة Creech الجوية الأميركية، وهي بمقاطعة “كلارك” في ولاية نيفادا، ومنها صدرت إليها الأوامر لتقلع من منطقة لا سيطرة “داعشية” عليها.

وكان المتحكم بالدرون يجلس في قاعدة جوية أميركية بولاية نيفادا، حين قصفها بالصاروخ.







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