بالفيديو.. ملخص مباراة الأرجنتين والإكوادور

المواطن - وكالات

قاد النجم ليونيل ميسي منتخب بلاده نحو مونديال روسيا 2018، عقب الفوز في مباراة الأرجنتين والإكوادور بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب أولمبيكو أتاهوالبا.

انطلقت المباراة التي أقيمت على ملعب ووسط جماهير منتخب الإكوادور، وسيطر على مجرياتها منتخب الأرجنتين منذ البداية، وشهدت تألق نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

افتتح البرغوث التسجيل في مباراة الأرجنتين والإكوادور لصالح التانغو في الدقيقة 11، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يسجل ثالث أهداف “هاتريك” في الدقيقة 62.

وعلى الجانب الآخر سجل منتخب الإكوادور هدفه الوحيد في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، عن طريق لاعبه روماريو ابارا، لتنتهي مباراة الأرجنتين والإكوادور، بفوز التانغو 3-1.

وبهذا الفوز تأهل منتخب الأرجنتين لكأس العالم بروسيا 2018، بعدما أحتل المركز الثالث رصيد 28 نقطة، في حين تصدرت البرازيل جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، ثم أوروجواي ثانياً برصيد 31 نقطة.







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