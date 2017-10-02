بالفيديو| ملخص مباراة الأهلي المصري والنجم التونسي

المواطن - مصر

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي، على ضيفه الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف، في مباراة ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأقيمت مباراة الأهلي المصري أمام النجم التونسي في ملعب سوسة التونسية، وتقدم لأصحاب الأرض اللاعب علية البريقي في الدقيقة 15، وتعادل للضيوف صالح جمعة في الدقيقة 66، قبل أن يحسم جوهرة الساحل اللقاء بالهدف الثاني في الدقيقة 73.

وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب في ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم 22 أكتوبر الحالي لحسم التأهل للدور النهائي من عمر البطولة التي يحمل لقبها فريق صن دوانز الجنوب إفريقي.

ويحتاج الأهلي المصري للفوز بهدف نظيف خلال مباراة الإياب، التي ستقام على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل حجز بطاقة التأهل للدور النهائي للمرة الـ 12 في تاريخه.

يذكر أن الأهلي المصري يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال إفريقيا بواقع 8 مرات، في حين توج النجم الساحلي باللقب القاري مرة واحدة فقط.







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