بالفيديو.. منتخب البرتغال إلى المونديال بثنائية في شباك سويسرا

المواطن - وكالات

تأهّل منتخب البرتغال لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بعدما حقق فوزاً غالياً ومستحقاً على ضيفه السويسري بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب “دا لوز” في العاصمة “لشبونة”، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

أحرز المدافع السويسري يوهان جورو هدف منتخب البرتغال الأول بالخطأ في مرماه بالدقيقة 41 من زمن المباراة، ثم أضاف أندريه سيلفا الهدف الثاني لصالح منتخب البرتغال في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

وفى نفس المجموعة، فاز المنتخب المجري على ضيفه جزر فاروه بهدف دون مقابل، فيما اكتسحت لاتفيا منتخب أندورا بأربعة أهداف دون مقابل.

بهذا الفوز، رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 27 نقطة تصدر بها جدول ترتيب المجموعة الثانية ليتأهل مباشرة إلى كأس العالم، متفوقاً بفارق الأهداف فقط عن نظيره السويسري الذي اكتفى بالحصول على المركز الثاني والمشاركة في الملحق.







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