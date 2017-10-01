بالفيديو.. هدف لاعب الأهلي يتسبب في جنون الحربين

المواطن - جدة

أشاد المعلق الرياضي عيسى الحربين بهدف البرازيلي ليوناردو سوزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مرمى الرائد بالجولة الخامسة بالدوري.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وضيفه الرائد بتقدم الراقي بهدف دون مقابل، سجله اللاعب البرازيلي ليوناردو في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء من ضربة حرة لم يتمكن حارس الرائد من التصدي لها.

وقال الحربين: «هدف جميل، هدف رائع من قدم ليوناردو سوزا، اللاعب الذي ينتظر منه الكثير مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، وأصبح يخطف الأضواء من نجوم النادي الأهلي».

يذكر أن الأهلي تغلب على ضيفه الرائد بنتيجة 5 أهداف مقابل 3 أهداف، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017- 2018.







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