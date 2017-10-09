بالفيديو.. هل ستحصلين على رخصة قيادة؟.. هكذا أجابت المواطنات

المواطن - الرياض

رحبت الكثير من المواطنات بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وذلك من خلال الردود على سؤال حول هل ستحصلين على رخصة قيادة؟

وأعدت الإخبارية تقريراً مصوراً، ببرنامج وجهة نظر، استطلعت من خلاله آراء بعض المواطنات في مواقع مختلفة حول القرار والحصول على رخصة القيادة.

وقالت حميدة الغامدي: نعم، أكيد الدولة ستخصص مراكز للقيادة، وإن شاء الله بعد صدور القرار سندخل للحصول على الرخصة، وسنتعلم خلال هذه السنة قبل إتاحة الحصول على الرخصة بعد 10 أشهر.

وقالت حنان: نعم سنتعلم القيادة قبل الحصول على الرخصة في المنطقة الشرقية بمراكز التدريب هناك، بينما قالت هيفاء الغامدي إن لديها رخصة قيادة من أستراليا أثناء فترة ابتعاثها، والحمد لله تدربت هناك في مدرسة متخصصة واستغرقت 6 أشهر، وتدرجت في القيادة.

وقالت روضة مجرش: نعم لأن ذلك سيساعد في توفير أجرة السائق، وقالت رجاء الداوود: إننا منذ أن سمعنا القرار ندعي لأبو فهد من كل قلوبنا، والرخصة سنحصل عليها من مركز تدريب القيادة، وأبوي وإخواني موجودون ويساعدون إن شاء الله.

وأضافت شهد: إلى أن يصدر القرار رسمياً بالقيادة بعد 10 أشهر نعم سأحصل على القيادة، لأن ذلك يساعد ذلك في خدمة المجتمع، وسأستخدمها في مساعدة أمي وأبي.

وتوجهت مرام علي بالشكر لخادم الحرمين على قرار السماح بالقيادة، وقالت: إن شاء الله نحصل على الرخصة من المعاهد ومراكز التدريب.







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