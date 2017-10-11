بالفيديو.. هل يتجسس جوجل على مستخدمي هوم ميني؟

المواطن - وكالات

كشفت تقارير إعلامية أميركية أن بعض نسخ جهاز جوجل هوم ميني الجديد، الذي كشفت عنه الشركة الأميركية الأسبوع الماضي تتجسس على مستخدميها طوال اليوم، إذ يمكن لمكبر الصوت الذكي الاستماع لجميع أحاديث المستخدمين.

وأضافت التقارير أن وحدات جوجل هوم ميني المعيبة كانت تسجل المحادثات وترسل المعلومات إلى خوادم جوجل، كما تم اكتشاف أن الجهاز الذكي تمكن في مرحلة ما من التحكم في تطبيق سبوتيفاى لتشغيل الأغاني الذي كان يعمل بغرفة معينة، وتحويله إلى غرفة أخرى دون أن يطلب منه القيام بذلك.

ويمكن لمالكي جوجل هوم ميني التحقق من نشاط الجهاز، وهذة الطريقة التي استخدمت للكشف عن الوحدات المعيبة التي ترسل الآلاف من المعلومات للشركة.

وأقرت جوجل بهذه المشكلة خلال عطلة نهاية الأسبوع وأطلقت تحديثًا يعالج المشكلة، كما أصدرت الشركة الأميركية بيانًا قالت فيه: لقد علمنا بوجود مشكلة تؤثر على عدد قليل من وحدات جهاز جوجل هوم ميني، التى يمكن أن تتسبب في عمل آلية اللمس بشكل غير صحيح، لذا ننشر تحديث البرامج اليوم الذي ينبغى أن يعالج هذه المشكلة”.







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