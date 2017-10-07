بالفيديو والصور.. إمكانيات راجمة الصواريخ TOS-1A

المواطن - الرياض

تمتلك راجمة الصواريخ TOS-1A، التي تعاقدت المملكة على شرائها من روسيا، القدرةَ على إطلاق صواريخ محمَّلة بوقود شديد الاحتراق لذا سميت راجمة اللهب.

راجمة الصواريخ TOS-1A هي تطوير للطراز السابق الذي يحمل اسم راجمة الصواريخ TOS-1، والتي تم استعمالها للمرة الأولى في حرب الشيشان، كما أن هيكل الراجمة هو هيكل دبابة تي-72، مكونة من ثلاثين أنبوباً أي تحمل ثلاثين صاروخاً.

ومن ضمن مهام هذه الراجمة تدمير القوات العاملة والمدرعات الخفيفة وآليات العدو السيارة بصواريخ حرارية وحارقة.

المهام

توفير الدعم للمشاة والدبابات، وتعطيل عربات النقل والمسلحة الخفيفة

مداها: من 400 متر حتى 6000 متر.

الجاهزية: يلزمها 90 ثانية للإطلاق بعد وقوفها.











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