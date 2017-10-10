بالفيديو والصور.. تصادم مروع يشطر مركبة نصفين ويصيب شخصين بالباحة

المواطن - أحمد العُمري - الباحة

أصيب اثنان بإصابات متفاوتة ما بين الخطرة والبسيطة إثر حادث تصادم مروع ظهر اليوم الثلاثاء على طريق العقيق – الباحة بالقرب من كلية التقنية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني بأنه ورد بلاغ عن حادث تصادم ظهر اليوم الثلاثاء في طريق العقيق الباحة بعد كلية التقنية باتجاه العقيق بالنقبة.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه الفرقة الإسعافية للموقع وعند الوصول اتضح وجود إصابتين إحداهما خطيرة عبارة عن توقف قلب وتنفس والأخرى كانت بسيطة وتم التعامل مع الإصابة الخطيرة CBR حتى الوصول للمستشفى.

وأردف أن الحالة الأخرى كانت عبارة عن سحجات في الوجه وتم التعامل مع الإصابات بالموقع إسعافياً وبعد ذلك تم نقلها لمستشفى العقيق العام .

ودعا الزهراني المواطنين والمقيمين للتعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا يتم إعاقتهم عن تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.









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