بالفيديو والصور.. رئيس دولة يُهدي بوتين هديةً غير متوقعة في ذكرى ميلاده

المواطن - وكالات

أهدى رئيس تركمانستان جوربانجولي بيرديموحيدوف، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، جروًا من فصيلة الأباي يدعى “فيرني”، والذي يعني باللغة الروسية “الوفي”، وذلك بمناسبة عيد ميلاد بوتين الـ65.

ونشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، مقطع فيديو من تقديم الرئيس التركمانستاني هديته لبوتين، حيث قال له: “اسمح لي أن أتقدّم بأحرّ التهاني بمناسبة عيد ميلادك، وأتمنى لك الصحة الجيدة، ومزيدًا من النجاحات والازدهار”. مضيفًا: “لدينا صديق مشترك هو كلب من فصيلة الأباي، يدعى فيرني، واليوم أودّ أن أهديه لحضرتك”.

وأشار رئيس تركمانستان أيضًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتسم بأهمية كبيرة.

من جانبه، عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن إعجابه بالهدية، حيث وقف على قدميه وحمل الكلب داعبه قليلًا قبل أن يُقبّله.







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