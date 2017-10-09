بالفيديو والصور.. مشاركة فاعلة من الجوازات بمعرض جيتكس دبي للتكنولوجيا

المواطن - دبي

انطلقت في المركز التجاري العالمي بإمارة دبي، أمس الأحد، فعاليات “أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2017″، بحضور رواد وعمالقة تكنولوجيا المعلومات والمبتكرين في الصناعة من جميع أنحاء العالم.

وكان لوزارة الداخلية مشاركة فاعلة بالمعرض من مختلف القطاعات، حيث دشنت وزارة الداخلية رسمياً بالأمس مشاركتها للعام الثالث على التوالي في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2017 بدبي، وذلك من خلال جناحها الذي يضم 14 قطاعاً وإدارة تابعة للوزارة، تعرض جميعها أحدث التقنيات والحلول الذكية التي تطبق حالياً في عملياتها على النحو التالي:

– مركز المعلومات الوطني

– الأمن العام

– الجوازات

– الدفاع المدني

– مركز الأمن الإلكتروني

– حرس الحدود

– الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية

– الإدارة العامة للمرور

– وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني

– وكالة الوزارة لشؤون المناطق

– الأحوال المدنية

– مراكز الاستقبال والتواصل الإلكتروني

– كلية الملك فهد الأمنية.

وكان للجوازات مشاركة فاعلة، حيث قام رئيس وفد الجوازات اللواء سليمان السحيباني مدير جوازات منطقة الرياض، والعميد خالد الصيخان مساعد مدير عام الجوازات للتقنية، والعميد محمد السعد مدير العلاقات العامة والإعلام في الجوازات بزيارة لجناح شركة عِلم في جيتكس.

كما أعلنت الجوازات عبر حسابها في “تويتر”، أن جناح الداخلية سيشهد عصر اليوم تعريف بخدمة مقيم، وهي بوابة خدمات الجوازات الإلكترونية للمؤسسات والشركات.

تتيح خدمة (مقيم) للمنشآت إتمام معاملات الجوازات الخاصة بعمالها إلكترونياً وفورياً عبر بوابة مقيم في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى لبذل الوقت لمراجعة الجوازات.

بإمكانكم التعرف بشكل أكبر على خدمة #مقيم اليوم الساعة 3 عصرًا بجناح #وزارة_الداخلية_في_جيتكس_دبي pic.twitter.com/8SnJCYk4nH — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) October 8, 2017

وشهد جناح الداخلية، في اليوم الأول، زيارة عدد من كبار الشخصيات للجناح، وفي مقدمتهم ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أشاد بالتقدم الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة ومختلف قطاعاتها، والدور المحوري للخدمات الإلكترونية التي تقدمها في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

كما شهد الجناح إقبالاً كبيراً من زوار المعرض وخبراء قطاع تقنية المعلومات ومديري الشركات للاطلاع عن كثب على الحلول والخدمات التقنية التي تعرضها الدوائر المشاركة بشكل تفاعلي وحديث، سواء عن طريق الشاشات التفاعلية أو المحاضرات والورش التخصصية أو التطبيقات الذكية، حيث تعكس الخدمات المعروضة فيه الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد رئيس اللجنة الإشرافية المكلفة بالإشراف على الجناح الدكتور أحمد الميمان أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في مجال التحول إلى الحكومة الذكية، وباتت من ضمن الحكومات الرائدة إقليمياً وعالمياً في مجالات الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية، وذلك في إطار سعيها نحو تحقيق مكاسب كبرى للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مسيرة التحول الرقمي.

وتزامناً مع تدشين مشاركتها للعام الثالث على التوالي في أسبوع جيتكس للتقنية، أطلقت الداخلية النسخة الثالثة والمحسنة من التطبيق الخاص بالهواتف الذكية، إضافة إلى تدشين تحسينات إضافية على موقعها، بما يتواكب مع مشاركتها في الحدث التقني الأبرز في المنطقة.







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