بالفيديو.. يوفنتوس يسقط أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي

المواطن ـ وكالات

حقق لاتسيو فوزًا مثيرًا على نظيره يوفنتوس؛ بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وكان يوفنتوس متقدمًا بهدفٍ نظيف قبل أن يقلب لاتسيو النتيجة بهدفين مقابل هدف، إلا أن أصحاب الأرض كانوا على موعد مع تعديل الكفة في الوقت بدل الضائع لكن باولو ديبالا أضاع ركلة جزاء.

وافتتح يوفنتوس التسجيل في المباراة عن طريق دوجلاس كوستا في الدقيقة 24، قبل أن يقلب تشيرو إيموبيلي النتيجة بثنائية في الدقيقة 47 ومن ركلة جزاء في الدقيقة 57.

وكاد أصحاب الأرض من تعديل النتيجة بعد الحصول على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة، إلا أن باولو ديبالا فشل في تسجيلها بعد تصدي الحارس لتسديدته.

وبذلك يرتفع رصيد لاتسيو إلى النقطة التاسعة عشرة في المركز الثالث مؤقتًا، وبفارق الأهداف عن يوفنتوس الثاني.







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