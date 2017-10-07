بايلي: لن يفلت الدوري من قبضتنا

المواطن - علي الحمداوي

أكد المحترف الإيفواري إيريك بايلي، لاعب فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن مستوى الشياطين الحمر تطور من الناحية الفنية والبدنية، وبات قادرًا على استعادة لقب البريمرليج.

ويحمل لقب الدوري الإنجليزي عن الموسم المنصرم فريق تشيلسي، بينما توج مانشستر يونايتد بالبريمرليج آخر مرة موسم 2012- 2013، علمًا بأن الشياطين يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالدوري بواقع 20 بطولة.

وقال بايلي: “في الموسم الحالي نظهر بصورة أفضل من الموسم الماضي، ونقدم مستويات جيدة، كما نحقق الانتصارات في المباريات المعقدة، وهذا ما كان ينقصنا”.

وأضاف لاعب المنتخب الإيفواري: “أتمنى أن نستمر في تقديم المستويات ذاتها؛ لأننا نمتلك رغبة أعلى ونستهدف الفوز بالدوري الإنجليزي أكثر من أي شيء آخر”.

وواصل: “البداية الجيدة بمثابة الدفعة المعنوية الهامة للفريق، وهناك جهد مبذول من الجهاز الفني، أعتقد أن الأمور إيجابية في غرفة الملابس، كما أنّ الجميع لا يهدف لشيء سوى تحقيق الانتصارات”.

وزاد بايلي: “نتناقش سويًّا عقب كل مباراة لتقييم المستوى الذي ظهرنا به لمحاولة التطور، وهذا أمر يجعلنا أكثر اتحادًا وثقة.. سعيد بالمستوى الذي أقدمه في الوقت الحالي مع الفريق، وأرى أن لدينا فرصة أفضل لتحقيق البطولة، وسنتمكن من إنجاز هذا الحلم وحسم اللقب”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :