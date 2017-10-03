بتغريدة.. فورد تحقق حلم سعودية وتهديها موستينج

المواطن - الرياض

أهدت شركة فورد العالمية، ناشطة سعودية سيارة تحلم بها، وذلك بعد قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، كتبت شركة فورد بالشرق الأوسط على “تويتر”، أن لديها سيارة موستينج صفراء ستمنحها هدية لسحر ناصف الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة، التي أعلنت عن إعجابها بالسيارة، في مقابلة بعد إصدار القرار بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وغردت فورد موجهةً حديثها إلى سحر ناصف: “نود أن نهديك سيارة أحلامك”.

وتابعت في تغريدة أخرى: “سيارتك الموستينج في انتظارك”، وأرفقت معها صورة سيارة تنطلق مسرعة داخل نفق، ومعها هاشتاج “موستينج سحر”.

وأمر الملك سلمان بالسماح للنساء بقيادة السيارة بدايةً من يونيو 2018، وسط ضوابط شرعية وقانونية.







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