بتوجيه وزير التعليم .. #السماح_للجامعيات_بالجوال

المواطن - شريف النشمي

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بعدم منع الطالبات من اصطحاب الجوال معهن في الجامعات أو استعماله داخل الجامعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه الرسمي على تويتر: في تعميم للجامعات وجه وزير التعليم بعدم منع الطالبات من الدخول بالجوال إلى الحرم الجامعي أو منعهن من استخدامه داخل الجامعة.

وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا بين أوساط الطالبات وأولياء الأمور مؤكدين أنها خطوة طال انتظارها.

وأطلق المغردون وسمًا على موقع تويتر باسم ” السماح للجامعيات بالجوال” تصدر الترند السعودي بعد ساعات من إطلاقه.

وعبرت الطالبات عن تفاؤلهن بالفترة المقبلة حيث تشهد تعزيز مكانة المرأة السعودية.

وربطت الفتيات بين هذا القرار وما اتخذته المملكة من خطوات إيجابية على صعيد السماح للمرأة بقيادة السيارة وبدء مناقشة قانون مكافحة التحرش باعتبارها منجزات جديدة حققتها المرأة في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :