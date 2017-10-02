بدء برنامج دبلوم تمريض الطوارئ بجازان

المواطن- نايف عقيلي- جازان

كشف مدير إدارة التمريض والمشرف على برنامج دبلوم الدراسات العليا (تمريض الطوارئ) بجازان أخصائي أول “شوقي معكفي” عدد المقبولين بالبرنامج الذي بلغ ستة متقدمين من أصل عشرين تقدموا من مختلف مناطق المملكة.

وأوضح “معكفي” أن المركز المعتمد من هيئة التخصصات الصحية لدبلوم الدراسات العليا في تمريض الطوارئ بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان أنهى استعداده في استقبال المقبولين في البرنامج الذي يعتبر الأول في المنطقة الجنوبية، حيث تم التقديم عليه مسبقاً وبدء فعالياته يوم أمس بالمستشفى، مبيناً بأن البرنامج مدته سنتان، يتخلله برامج نظرية وعملية يتم من خلالها تقييم المتدربين بعدة طرق لحصولهم على شهادة الاختصاص في تمريض الطوارئ.

وأشار “معكفي” إلى أن البرنامج يوازي وظيفياً درجة الماجستير، وينفذه مجموعة من الخبرات التمريضية ذوي الشهادات العليا والمعتمدين من هيئة التخصصات الصحية.

جاء ذلك خلال استقباله أمس وعقده اجتماعاً مع المتدربين المقبولين بالبرنامج، حيث رحب “معكفي” بهم، وشرح خلال الاجتماع الإجراءات والسياسات المتعلقة بالبرنامج، واستمع إلى استفساراتهم ومقترحاتهم، منوهاً بأن البرنامج يحظى باهتمام من مدير عام صحة جازان الدكتور عائض الشهراني ومدير مستشفى الملك فهد المركزي الدكتور عبدالله النجمي، وقدم “معكفي” خلال الاجتماع شكره وتقديره لمدير الخدمات التمريضية بالمستشفى أخصائي أول “جبران سهلي” وفريق عمله على جهودهم المبذولة والاستعدادات التي قاموا بها لبدء البرنامج، وشمل اللقاء برنامجاً تعريفياً للمتدربين في أقسام الطوارئ الرجالية والنسائية وعن سياسة العمل داخل المستشفى.

من جهة أخرى أوضح “معكفي” بأن المركز المعتمد من هيئة التخصصات الصحية لدبلوم الدراسات العليا في تمريض الطوارئ بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان يعتبر الوحيد في المنطقة الجنوبية وأحد أربعة مراكز معتمدة في المملكة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :