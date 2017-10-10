بدء تنفيذ برامج التعلم مدى الحياة بتعليم الشرقية

أصدر مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، قرارًا يقضي بافتتاح مركز الحي المتعلم بمدرسة مكة المكرمة المتوسطة بشرق الدمام.

وعين الدكتور المديرس، سعد مفرح القحطاني قائداً للمركز، متمنياً له التوفيق في أداء مهامة ومسؤولياته القادمة.

ومن المعروف أن مبادرة وزرارة التعليم .. التعليم مدى الحياة “استدامة” هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠م وتستهدف الكبار من الجنسين الذين لم يلتحقوا بالتعليم لمحو أميتهم وتعزيز قيم التعليم لديهم مدى الحياة؛ وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030.