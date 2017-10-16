برانكو: مَن يفوز على الهلال سيحصد الآسيوية.. وانتظروا المفاجأة

المواطن - الرياض

أكد برانكو، المدير الفني لفريق بيروزي الإيراني، أن فريقه سيبحث عن الفوز بنتيجة كبيرة على الهلال، خلال مباراة الإياب بنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال مدرب بيروزي، خلال المؤتمر الصحفي: «سنبحث عن الفوز بنتيجة كبيرة مع احترامي للهلال، ونسعى للتأهل مهما كانت نتيجة الذهاب»

وأضاف برانكو: «العودة بعد رباعية الذهاب صعبة، ولكن لدينا نماذج عدة لفرق استطاعت تحقيق المفاجأة، لا يمكن أن نتوقع شيئاً في كرة القدم».

وزاد مدرب الفريق الإيراني: «إن استطعنا تجاوز الهلال غداً سنتوج بلقب آسيا، لأن من يستطيع التغلب على الهلال فهو جدير باللقب الآسيوي».

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره بيروزي الإيراني، غداً الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا، بالعاصمة العمانية مسقط.

يُذكر أن الهلال حسم مباراة الذهاب في الإمارات، بأربعة أهداف دون رد، وبات على أعتاب الوصول لنهائي البطولة التي يحمل لقبها فريق تشنوبوك الكوري الجنوبي.







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