برشلونة يتجهز لخطف نجم وسط بورتو نهاية الموسم

المواطن - وكالات

كشفت تقارير صحافية، عن أن نادي برشلونة الإسباني مهتم بتوقيع لاعب وسط بورتو البرتغالي “دانيلو بيريرا” في نهاية الموسم الحالي.

وبدأ البالغ من العمر 26 عامًا حياته المهنية مع بارما، ولكن كان في بورتو منذ عام 2015، فيما ربطته تقارير في السابق بالانتقال لأندية كبيرة مثل أرسنال الإنجليزي.

ووفقًا لتقارير كتالونية فإن المدير الرياضي ببرشلونة “روبرت فرنانديز” قام بمراقبة دانيلو عن قرب خلال فوز البرتغال على أندورا مؤخرًا.

ويقال: إن إدارة برشلونة تنظر إلى دانيلو على أنه بديل طويل الأجل لـ”سيرجيو بوسكيتس”، ويفكر النادي الكتالوني بجدية في الحصول على خدمات اللاعب في نهاية الموسم الحالي 2017- 2018.

يذكر أن دانيلو كان ضمن فرقة البرتغال التي توجت ببطولة الأمم الأوروبية “يورو 2016” في فرنسا صيف العام الماضي.







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