برشلونة يدين عنف كتالونيا

المواطن - وكالات

كشف نادي برشلونة الإسباني، سبب التراجع عن تأجيل مباراة الفريق الأول أمام ضيفه لاس بالماس، على ملعب كامب نو، ضمن الجولة السابعة من عمر منافسات الدوري الإسباني للدرجة الأولى “الليجا” 2017-2018.

وقال النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي: «نادي برشلونة يدين الأحداث التي شهدتها اليوم عدة مناطق في كتالونيا بهدف منع المواطنين من ممارسة حقهم الديمقراطي في التعبير بحرية».

وأضاف برشلونة: «قرر النادي إجراء المباراة ضد خصمه لاس بالماس من دون جمهور بعد رفض الرابطة الإسبانية لمحترفي كرة القدم تأجيل المواجهة».

وكانت صحيفتا ماركا وموندو ديبورتيفو، قد قالت إن اتحاد الكرة وافق على الطلب المقدم من إدارة نادي برشلونة بتأجيل المباراة بسبب أحداث العنف الجارية التي ترافق الاستفتاء حول انفصال كتالونيا عن إسبانيا اليوم الأحد، عقب اشتباك الشرطة الإسبانية مع الناخبين في كتالونيا.

وفي حالة نجاح التصويت على انفصال كتالونيا عن إسبانيا، فإن أندية الإقليم وعلى رأسها برشلونة، لن تتمكن من اللعب في الدوري الإسباني مجدداً.







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