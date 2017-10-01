برشلونة يستدرج لاس بالماس في الدوري الإسباني

المواطن - وكالات

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره لاس بالماس على ملعب كامب نو، ضمن الجولة السابعة من عمر منافسات الدوري الإسباني للدرجة الأولى “اللجيا” 2017-2018.

ويقدم برشلونة عروضاً مميزة خلال الموسم الجاري بالدوري، حيث تمكن أبناء كتالونيا من تحقيق الفوز في جميع المباريات ويتصدر جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وسجل 20 هدفاً، في حين استقبلت شباكه هدفين.

وعلى الجانب الآخر يقع لاس بالماس في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين، وخسر في 4 مواجهات، ويأمل اليوم الخروج بأقل خسارة أمام برشلونة الذي يعج بالنجوم.

ولم يسبق للاس بالماس الفوز من قبل على برشلونة في الدوري الإسباني، حيث خسر الضيوف في آخر مباراة أمام البرسا 4-1 موسم 2014-2015.

وفي الجولة ذاتها يلاقي فريق ريال سوسييداد نظيره ريال بيتيس، بينما يستضيف فالنسيا نظيره أتلتيك بيلباو على ملعب ميستايا.







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