برشلونة يُحدد بديل ميسي

المواطن - علي الحمداوي

قرر مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، البحثَ عن بديل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لأبناء كتالونيا، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً للتقارير الإسبانية، فتح برشلونة خط المفاوضات مع الألماني ليروي ساني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويجهز برشلونة 106 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع الجناح خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد موافقة إيرنستو فالفيردي، المدير الفني للبلوجرانا، على التعاقد مع نجم أبناء قلعة الاتحاد.

وجاء قرار البحث عن بديل لميسي رغم اقترابه من توقيع عقده الجديد مع البرسا، والذي يمتد حتى 2021، وسيكون وقتها بعمر 34 عاماً، ولذلك ترغب الإدارة في إيجاد بديل للنجم الأرجنتيني.

وكانت إدارة البلوجرانا، قد فتحت باب المفاوضات لضم البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب ليفربول الإنجليزي، ليكون خليفة أندريس إنييستا قائد برشلون الحالي.







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