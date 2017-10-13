برمجيات خبيثة وخطيرة تنتشر في 40 بلدًا حول العالم احذر منها

المواطن - وكالات

اكتشف مجموعة من الباحثين أن هناك برمجيات خبيثة سيئة السمعة يمكن استخدامها من قبل مجرمي الإنترنت لسرقة الحسابات المصرفية نشطة الآن في أكثر من 40 بلدًا في جميع أنحاء العالم.

وقال ليمور كيسم، الخبير الأمني في قسم “إكس-فورس” التابع لشركة IBM، إن البرامج الخبيثة المعروفة باسم “تريكبوت” هي الأحدث التي تم رصدها في أميركا اللاتينية، بما فيها الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا وبيرو.

ووفقًا لموقع IBTIMES البريطاني، لا يزال عدد الإصابات في أميركا اللاتينية صغيرًا، إلا أن باحثي IBM يعتقدون أن مثل هذه الاستراتيجية تدار من قبل عصابة الجرائم السيبرانية الشهيرة، والتي تكون بمثابة اختبار قبل الهجوم بشكل كبير.

وظهر هذا النوع من البرمجيات لأول مرة في أكتوبر 2016 بعد أن ضرب المؤسسات المالية في جميع أنحاء آسيا وأستراليا، وبعدها تتطور لاستهداف المملكة المتحدة وألمانيا وكندا، ويتم استغلالها عن طريق رسائل البريد الإلكتروني المزعجة من أجل توجيه الضحايا إلى مواقع مفخخة.

ووجد الخبراء أن برمجيات “تريكبوت” تستهدف البنوك في أكثر من 40 بلدًا تمتد لآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.







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