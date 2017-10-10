بريطانيا.. تضاعف جرائم الكراهية ضد المسلمين

المواطن - وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية، عن تضاعف أعداد جرائم الكراهية التي تستهدف المساجد خلال عام 2017 مقارنة بالعام الماضي، حسبما أفادت صحيفة “إندبندنت”، أمس الاثنين.

وأكدت الصحيفة تسجيل نحو 110 جرائم كراهية ضد أماكن عبادة المسلمين خلال الفترة ما بين مارس ويوليو من العام الجاري، فيما تم تسجيل 47 جريمة كراهية خلال الفترة نفسها من العام 2016.

ونقلت “إندبندنت” عن وكالة “ذي برس أسوسياشن” البريطانية، أن “الاعتداءات وأعمال التخريب في المساجد والتهديد باستخدام القنابل ضدها، كانت أبرز أشكال جرائم الكراهية التي تم رصدها”.







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