بر الشرقية تطلق دورة قيادة السيارات باللغة الأردية والإنجليزية

المواطن - الشرقية

نظمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، أمس، دورة قيادة السيارات باللغة الأردية والإنجليزية لمنسوبيها من السائقين والعاملين بحركة النقل بالجمعية بقاعة مركز التنمية الأسرية التابع للجمعية بالدمام.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبدالعزيز العفيصان: إن هذه الدورة تأتي في إطار اهتمام الجمعية بسلامة السائقين وسلامة منسوبيها من العاملين بالجمعية، مشيرًا إلى دور إدارة التدريب في تدريب الموظفين والعاملين بالجمعية وتنمية مهارتهم في مجال عملهم.

وأكد المسند، مدير إدارة التدريب بالجمعية، أن الجمعية نظمت هذه الدورة بالتعاون مع وحدة تدريب السائقين ومشغلي المعدات الثقيلة بشركة أرامكو السعودية، مبينًا أن إدارة التدريب سعت من خلال هذه الدورة إلى تقديم برنامج القيادة الوقائية للعاملين بعدة لغات تشمل العربية والأردية والإنجليزية، حيث تناولت الدورة عوامل السلامة وقواعد المرور الأساسية وقوانين المرور المتعارف عليها داخل المملكة، وأضاف المسند أن إدارة التدريب قدمت خلال الفترة الماضية العديد من البرامج التي تستهدف تنمية العاملين والموظفين داخل بيئة العمل حيث نظمت مؤخرًا برنامج مهارات الاتصال، وستنفذ خلال الفترة القادمة برنامج إدارة الضغوط في بيئة العمل وبرنامج الجودة الشخصية وفق برنامج الجدارة الوظيفية.

من جانب آخر، أكد خالد علي الشنيفي، المشرف على الدورة ومسؤول وحدة تدريب السائقين بأرامكو، أن تبني أرامكو لتنفيذ هذه الدورة مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية جاء من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تتبناها أرامكو في المجتمع، مؤكدًا أن هذه الدورة ستسهم بشكل غير مباشر في الحد من الحوادث المرورية وتزيد من فرص السلامة المرورية بالطرق، مضيفًا أن أرامكو تنفذ مثل هذه الدورات لمنسوبيها وعلى استعداد لامتداد هذه الخدمة لكافة مؤسسات المجتمع التي تحتاج لتفعيلها بالشراكة مع وحدة تدريب السائقين إسهامًا منها في خدمة المجتمع والحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أمن وسلامة الطرق. ​







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