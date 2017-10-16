بسبب ثغرة أمنية.. شبكة الواي فاي خاصتك معرضة للاختراق

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن شبكات الإنترنت المنزلية قد تكون عرضة للهجوم السيبراني في أي وقت، وذلك لاكتشاف ثغرة أمنية في الشفرات المعنية بتأمين الخصوصية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثغرة الأمنية تؤهل العديد من الهاكرز من اختراق الشبكات المحمية بشكل رئيسي، فقط إذا كانوا على نطاق يسمح لهم بالتعامل مع تلك الشبكات بشكل مباشر، وهو الأمر الذي أكده خبراء في أمن تلك الشبكات.

وأكدت مجموعة من الخبراء أن الخوارزميات المخصصة بتشفير خصوصية شبكات الإنترنت المنزلية “واي فاي”، تعاني ثغرات كبيرة تسمح لمجرمي الإنترنت باختراقها، ومن ثم التجسس ومراقبة كل الأنشطة التي يقوم بها المرء عبر الإنترنت.

ويعكف العديد من المراكز البحثية والعلمية، كان آخرها جامعة كاثوليك لوفين في بلجيكا، على دراسة أسباب تلك الثغرة الأمنية، ووجدت أن هناك عيوبًا في عملية التشفير ضمن نطاق أجهزة البث اللاسلكية “WPA2”، وهو ما يجعلها عرضة لتلك الهجمات السيبرانية.

ويعاني هذا البروتوكول الحامي للشبكات المنزلية، والذي وضع منذ أكثر من 13 عامًا، من ثغرة أمنية لا تتناسب مع التقنيات التي يستخدمها الهاكرز في الوقت الحالي، إلا أن الشبكات الأم لا تزال غير متأثرة بتلك العيوب التقنية.







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