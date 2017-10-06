بسبب عاصفة.. وفاة 7 أشخاص سقطت أشجار عليهم في ألمانيا

المواطن - وكالات

لقي 7 أشخاص مصرعهم إثر سقوط أشجار عليهم بسب عاصفة هبت على شمال ألمانيا وشرقها وتسببت بتعطل خدمات السكك الحديدية.

وسقطت شجرة في هامبورغ (شمال) على سيارة كانت فيها سيدتان. وقتلت إحداهما ونقلت الثانية إلى المستشفى، بحسب الشرطة المحلية.

كما قتل سائق شاحنة إثر سقوط شجرة على الطريق الوطني في نيو-كارشتات في مقاطعة ملكليمبورغ-بوميراني.

ولقيت سيدة حتفها في مقاطعة برانديبورغ المحيطة ببرلين عندما صدمت بسيارتها شجرة، بحسب السلطات المحلية.

كما أدى سقوط غصن شجرة على الزجاج الأمامي لسيارة إلى مقتل سائق في المنطقة ذاتها، بحسب المصدر عينه في حين قُتل شخصان آخران في سيارتهما.

وفي برلين قتلت سيدة، بحسب ما أعلن جهاز الإطفاء.







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