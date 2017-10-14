بسبب عيب بالمقاعد.. تسلا الأمريكية تستدعى 11 ألف سيارة من طراز Model X

المواطن - وكالات

استدعت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية “تسلا” أحد عشر ألف سيارة من طراز Model X ، بعد رصدها عيب في مقاعد السيارة، قد يؤدي إلى مشكلة للمستخدمين، في حالة تعرضهم للحوادث.

وأوضحت الشركة أن الكابلات المعدلة بشكل غير صحيح قد تتسبب في فشل آلية قفل المقعد الخلفي أثناء وقوع الحادث، وهو الأمر الذي ستعمل الشركة على إصلاحه،

ونوهت ااشركة بأن الاستدعاء لا يشمل سوى السيارات التي تحتوى على مقاعد تم بناؤها في الفترة ما بين 28 أكتوبر 2016 و 16 أغسطس 2017، ولا تتأثر سيارات الدفع الرباعي الخاصة بالشركة بهذا الاستدعاء.

وأضافت الشركة، أن إصلاح المقاعد وإعادة ضبط الكابلات لن يستغرق إلا حوالي 10 دقائق، ويعتقد أيضا أن 3٪ فقط من السيارات تعانى من هذه المشكلة التي تم اكتشافها داخليا قبل ظهور أي تقارير أو بلاغات من المستخدمين.







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