بعد إقالته من بايرن ميونيخ.. فلسطين تُعيد أنشيلوتي

المواطن - وكالات

يوجد حالياً المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونيخ الألماني في مدينة القدس، لتدريب مجموعة من الأطفال، في إطار مشروع يهدف إلى إحلال السلام من خلال رياضة كرة القدم.

ويهدف المشروع والذي يحمل عنوان «ساعد من أجل السلام»، إلى إحلال السلام من خلال رياضة كرة القدم، عن طريقة تدريب مجموعة من الأطفال ينتمون إلى الديانات الثلاث «الإسلام والمسيحية واليهودية».

وتسببت الخسارة التي ألحقها فريق باريس سان جيرمان بنظيره بايرن ميونيخ، بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات دوري أبطال أوروبا، في إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب العملاق البارفاري.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ رسمياً عن إقالة مدربه الإيطالي، من تدريب الفريق الأول رسميًا بسبب سوء النتائج والأداء، على الصعيدين المحلي والأوروبي، على أن يتولى الفرنسي ويلي سانيول لاعب الفريق السابق والمدرب المساعد لأنشيلوتي بشكل مؤقت التدريب، لحين التعاقد مع مدرب جديد.







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