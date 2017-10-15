بعد إلغاء حفلها في الرياض.. شيرين عبدالوهاب تريند عالمي وتلتزم الصمت

المواطن - الرياض

تسبب إلغاء حفل النجمة شيرين عبدالوهاب، في المملكة، في حالة من الجدل، تردد صداها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتصدرت شيرين عبدالوهاب التريند العالمي على “تويتر”، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة العامة للترفيه إلغاءه؛ بسبب عدم التقدم بطلب الترخيص لهذا النوع من الفعاليات.

وكان من المقرر إقامة حفل شيرين عبدالوهاب نهاية شهر أكتوبر الجاري في العاصمة الرياض، ضمن حملة خيرية لدعم أطفال مرضى السرطان.

ومن قبل إلغاء حفل شيرين، والجدل كان سائدًا بسبب أرقام الحفل الضخمة، حيث وصل سعر البطاقة الواحدة إلى 10 آلاف ريال.

وحتى الآن لم يصدر عن شيرين عبدالوهاب أي رد فعل رسمي أو تصريح.







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