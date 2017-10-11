بعد ابتعاد الرمز.. كشف مصير التزامات الأهلي المالية

المواطن - جدة

كشف خالد أبو راشد المحامي والمستشار القانوني أمين عام المجلس التنفيذي بالنادي الأهلي، موقف التزامات الراقي، عقب ابتعاد الرمز الأهلاوي الأمير خالد بن عبدالله عن الوسط الرياضي.

وقال أمين عام المجلس التنفيذي بالنادي الأهلي: «الراقي لا يعاني من أي ضائقة مالية، وذلك بعد أن تكفل الأمير خالد بن عبد الله بجميع الالتزامات المالية للنادي».

وأضاف خالد أبو راشد: «المجلس التنفيذي بالنادي الأهلي هو حلقة وصل بين أعضاء الشرف والإدارة بالإضافة إلى مناقشة الإدارة بجميع الأمور».

واختتم المحامي والمستشار القانوني حديثه: «الحد الأدنى هو أن يجتمع المجلس التنفيذي للنادي الأهلي كل شهرين كاجتماع رسمي، لمناقشة أمور وقضايا القلعة الخضراء».







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