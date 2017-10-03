بعد تدشين مشروع الطائف الجديد.. الميموني: لتكن المحافظة زاخرة بالعطاء والنماء والبناء

المواطن - سعيد آل هطلاء - الطائف

رفع محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، باسمه ونيابةً عن أهالي محافظة الطائف أسمى معاني الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتفضله بتدشين مشروع الطائف الجديد الذي حظي بدعمه.

وتابع: “الشكر موصول لسيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعم تلك الجهود والإمكانات لازدهار كل مدن المملكة ومحافظاتها، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030”.

وشدد على أن كل هذه الجهود التي أثمرت بالخير والنماء تظل هي منطلقًا من فكرة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الذي قدم وتابع وعمل حتى كان اليوم هو شروق المجد للطائف الجديد، مضيفًا: “شكرًا لسموه الكريم على هذا العطاء المتواصل لرقي منطقة مكة المكرمة ومحافظة الطائف مدينة الورد على وجه الخصوص”.

وتابع الميموني: “لتكن الطائف زاخرة بالعطاء والنماء والبناء في ظل الله ثم القيادة الحكيمة، ولينعم المواطن والوطن بالأمن والأمان، والرفاهية والاستقرار، ولتبقى الطائف عروسًا زاهية بمقوماتها السياحية، ورؤيتها المستقبلية، مواصلة التطور والريادة من خلال هذا المشروع المميز الذي سيشكل علامة فارقة في تنمية الطائف اقتصاديًّا وسياحيًّا وثقافيًّا”.







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