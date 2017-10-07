بعد تعادل أوغندا وغانا.. أبو ريدة للمصريين: يجب تأجيل الفرحة

المواطن ـ وكالات

وجه المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة إلى جماهير الكرة المصرية بعد تعادل أوغندا وغانا بدون أهداف، في تصفيات كأس العالم روسيا 2018، وهي النتيجة التي جعلت فوز مصر على الكونغو غدًا يضمن الصعود إلى المونديال للمرة الأولى منذ عام 1990.

وطالب أبو ريدة الجماهير المصرية بتأجيل فرحتها إلى ما بعد مباراة منتخب بلادها مع منتخب الكونغو غدًا، داعيًا الشعب المصري كله بالدعاء للمنتخب الوطني بتحقيق الفوز في هذه المباراة.

كما طالب أبو ريدة جماهير الكرة المصرية التي ستحضر مباراة الغد أن تكون عونًا للمنتخب المصري حتى يحقق الفوز، دون تعجل أو تشكيل ضغط نفسي زائد على اللاعبين.

واختتم رئيس الاتحاد المصري بالتأكيد على أن جميع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني يملؤهم الحماس والإصرار والعزيمة لتحقيق حلم شعب مصر غدًا.







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