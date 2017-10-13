بعد عودة نوكيا 3310.. موتورولا تلقي بورقتها الأكثر ربحًا

المواطن - وكالات

بعد أن لجأت نوكيا إلى استدعاء هاتفها 3310 الذي كان يومًا ما “جبارًا” بداية الألفية، ألقت موتورولا بورقتها الأكثر ربحًا بإعلانها إعادة تصنيع موتورولا رازر الهاتف المطوي الأنيق.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل، حصلت شركة بيناتون البريطانية للاتصالات على ترخيص من موتورولا لتصنيع “بيناتون بليد” أو شفرة بيناتون، على نفس نموذج موتورولا رازر.

ويتميز الهاتف بتشغيل التطبيقات الأساسية، ولكن من دون وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتميز الهاتف بمشغل MP3 ويدعم التعامل مع شريحتي اتصالات والوصول إلى الإنترنت لكن من غير الواضح ما إذا كان سيدعم اتصالات الجيل الثالث أو الرابع.







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