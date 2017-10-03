بعد قرارات تركي آل الشيخ .. اللحياني: عهد جديد للكرة السعودية.. الملحم: رجل أتى لخدمة الوطن

المواطن - علي الحمداوي

أصدر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عدداً من القرارات الهامة أمس، وكان من بينها إنهاء تكليف مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، وتم تكليف حمد الصنيع بمهام الرئيس حتى نهاية الموسم.

وقرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، إنهاء تكليف مجلس إدارة نادي الرائد، وتكليف فهد المطوع بمهام الرئيس حتى نهاية الموسم.

وتناول الإعلامي الرياضي وليد الفراج برفقة ضيوفه، القرارات التي أصدرها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، وجاءت آراؤهم كما يلي:

سلطان اللحياني

ومن جانبه أبدى سلطان اللحياني رأيه في القرارات قائلاً: «تركي آل الشيخ مليء بالثقة والجرأة تحت مظلة القيادة الرشيدة، الجمعيات العمومية كانت هم أزلي».

وأضاف سلطان اللحياني: «القرارات من هيئة الرياضة هي لتطور الرياضة السعودية، لا يوجد تدخل من هيئة الرياضة على اتحاد القدم لكن يوجد تناغم بينهم، نحن في حقبة أخرى للرياضة السعودية».

عادل الملحم

أكد عادل الملحم أنه بوجود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله-، فالمشاكل لن تكون عائقاً على الرياضة السعودية وستسهل المنظومة.

وقال عادل الملحم: «أين أنت يا تركي آل الشيخ من زمان؟ رجل أتى لخدمة الوطن، والرياضي سيفخر بالمشاركة بوجود هذا الرجل، الناس تؤيد القرارات من هيئة الرياضة لأنهم يرون أحلامهم تصبح سهلةً، كل يوم تطور وحراك، بلدنا ستكون واجهة».

جمال عارف

كما قال المحلل الرياضي جمال عارف: «نحن في زمن تاريخي للرياضة السعودية، نحن مع الأمير محمد بن سلمان فرياضتنا وشبابنا في أمان».

وأضاف عارف: «نحن لا نمتدح رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ لكننا نصفه في مدحنا له القرارات تاريخيه وفي صالحنا، قرار دراسة تكييف ملعب الجوهرة يثبت اهتمام القائمين على الرياضة السعودية لاحتياجات الجماهير الحي يحييك».







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