بعد قرار قيادة السيارة.. الإعلامية البوسميط لـ”المواطن”: القيادة بهدف الحاجة أفضل

المواطن - وليد الفهمي - جدة

أكدت الدكتورة عائشة البوسميط، الكاتبة والإعلامية بدولة الإمارات، أن قرار قيادة المرأة للمركبة قرار حكيم من الملك سلمان -حفظه الله- في وقت جيد؛ نظراً لما تمر المرأة أحياناً من ظروف خارجة عن إرادتها وتتطلب التدخل السريع لخدمتها.

وأشارت البوسميط، في سياق حديثها لـ”المواطن“، إلى أن المرأة السعودية وصلت إلى مراحل متقدمة في كافة المجالات داخلياً ودولياً، وليس فقط فيما يتعلق بقيادة السيارة.

وعن قيادة المرأة أكدت أنه لن يغير من طبيعة المرأة السعودية، وسوف تبقى محافِظة على مكانتها بالمجتمع مثل ما كانت عليه قبيل القيادة، وأنها جديرة بالمحافظة على المكانة.

وأوضحت أن لدى نساء الإمارات قرار القيادة، منذ وقت مبكر ولكن الخيار لهن في القيادة من عدمه، مشيرة إلى أنها أحياناً لا تقود المركبة.

ودعت إلى الأخذ في الاعتبار أن القيادة بهدف الحاجة أفضل، وليس من قبيل الترفيه الاجتماعي والإمساك بزمام الأمور ويجب أن يستثمر بإيجابية، داعية إلى تقبُّل المجتمع للقرار والذي أصبح أمراً نافذاً لكافة النساء بالمملكة.







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