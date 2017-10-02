بعد كتالونيا وكردستان.. الانفصال يهدد دولة إفريقية شهيرة!

المواطن - وكالات

أطلقت الشرطة الكاميرونية، أمس الأحد، النار على محتجين في مناطق مضطربة ناطقة بالإنجليزية، بعد مطالبتهم بانفصال مناطقهم عن البلد ذي الأغلبية الناطقة بالفرنسية.

وأكد شهود عيان أن السلطات في الكاميرون قتلت 8 أشخاص على الأقل وجرحت آخرين، خلال احتجاجات نُظمت في مناطق مختلفه في البلاد، على خلفية ذكرى استقلال المناطق الناطقة بالإنجليزية عن بريطانيا، بحسب وكالة “رويترز”.

وأصبحت الاحتجاجات التي بدأت في أواخر العام الماضي نقطة جذب للمعارضة ضد حكم الرئيس الكاميروني بول بيا المستمر منذ 35 عامًا.

ويقود محتجون من حركة “أمبازونيا” التي تشكلت منذ شهور، تظاهرات واحتجاجات مناهضة لما تعتقد الحركة بأنه تهميش من جانب الحكومة التي يهيمن عليها الناطقون باللغة الفرنسية.







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