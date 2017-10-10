بعد مشوار حافل بالعطاء.. بلدية العرضية الجنوبية تُكرِّم فايز الشهري

المواطن - عبدالله النخالي - العرضيات

كرَّمت بلدية العرضية الجنوبية والمجلس البلدي، فايز بن معيض الشهري، رئيس البلدية السابق، بعد مغادرته للعمل رئيسًا لبلدية سبت الجارة، بعد مشوار حافل من العطاء والعمل الجاد خلال عمله رئيسًا لبلدية العرضية الجنوبية.

وأقيم احتفال بالمركز الحضاري في العرضية الجنوبية، بحضور محافظ محافظة العرضيات علي بن يوسف الشريف، وعدد من مشايخ القبائل، ورؤساء البلديات والمراكز، وعدد من الأهالي.

وبدأ الاحتفال بالقرآن الكريم، وتوالت بعد ذلك الكلمات والشيلات والقصائد الشعرية.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم المحتفى به بالدروع والهدايا التذكارية.







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