بقرار آل الشيخ.. محمد نور عضواً بلجنة استقطاب المواهب

المواطن - جدة

قرر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ضم الأسطورة محمد نور، قائد فريق الاتحاد السابق، لعضوية لجنة استقطاب المواهب الكروية من مواليد المملكة.

وتضم اللجنة برفقة محمد نور كلاًّ من محيسن الجمعان وفؤاد أنور ونواف التمياط وحمزة إدريس ومحمد شلية، وتعمل على استقطاب المواهب الكروية واختيار أفضل اللاعبين.

وجاء نص قرار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة كالتالي:

وأعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عن تشكيل لجنة لاستكشاف المواهب الكروية في كرة القدم واستقطاب الموهوبين ذوي الإمكانات والقدرات الكروية المتميزة.







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