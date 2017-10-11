بقيادة Messi الأرجنتين ضمن المنتخبات المتاهلة لكأس العالم 2018‎

المواطن - وكالات

أصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أول بياناته عقب قيادة التانغو نحو المونديال، عقب تخطي الإكوادور بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن تصفيات كأس العالم بروسيا 2018.

قاد النجم ليونيل ميسي منتخب بلاده نحو مونديال روسيا 2018، عقب الفوز في مباراة الأرجنتين والإكوادور بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب أولمبيكو أتاهوالبا.

وافتتح البرغوث التسجيل في مباراة الأرجنتين والإكوادور لصالح التانغو في الدقيقة 11، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يسجل ثالث أهدافه “هاتريك” في الدقيقة 62.

وعلق ميسي على تأهل الأرجنتين لكأس العالم قائلاً: «هيّا يا أرجنتين، تحقّق الهدف، نراكم في كأس العالم بروسيا 2018».

وبفوز الأرجنتين على الأكوادور تأهل منتخب التانغو لكأس العالم بروسيا 2018، بعدما احتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة، في حين تصدرت البرازيل جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، ثم أوروجواي ثانياً برصيد 31 نقطة.







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