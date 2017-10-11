بلدي الخفجي يعتمد المشاريع الاستثمارية المقترحة للعام الحالي

المواطن _ نوف العايد_ الخفجي

عقد المجلس البلدي بمحافظة الخفجي جلسته الـ14، أمس الثلاثاء، حيث ناقشت الجلسة جدول الأعمال.

وتم خلال الجلسة مناقشة واعتماد المشاريع الاستثمارية المقترحة وقد اشتملت على 17 مشروعاً استثمارياً مقترحاً، منها شاليهات متكاملة الخدمات خلف مبنى البلدية الحالي على الكورنيش، إضافة إلى مدينة ترفيهية وقرية مائية ضمن مخطط الكورنيش الجديد.

وكذلك قرية شعبية ضمن المخطط المعتمد ش ف ٨٧ على شارع الملك عبدالله (٦٠)، وكذلك سوق للحريم “قيصرية”، ضمن مخطط ٢٣/٨ موقع سوق الوفاء سابقاً.

كما اطلع المجلس على التقرير الدوري لأعمال وإنجازات البلدية ما بين الفترة ١٤٣٨/٨/١٥ إلى ١٤٣٨/١١/٣٠هـ.

كما ناقش المجلس بعضَ المشاريع للحدّ من السرعة وتخفيف الضغط على الطرق.







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