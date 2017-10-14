بمزايا وحوافز.. وظائف للسعوديين في شركة المرجان للمفروشات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة المرجان للمفروشات العصرية المحدودة، عن طرح عدد من الوظائف الخالية لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية من الجنسين.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة هي بائعون وكاشيريه ومشرفو مبيعات سعوديون ذكور وإناث، في كل من جدة والرياض، في معرض مفروشات، بالمزايا والشروط التالية:

الراتب الإجمالي للبائع والكاشير ٥٤٠٠ ريال، وللمشرفين الراتب سيكون أكثر.

الدوام ٨ ساعات يوميًّا فترة واحدة.

يوم واحد إجازة أسبوعية.

عمولات مغرية على البيع.

تأمين طبي.

وأهابت الشركة بالمواطنين الراغبين في العمل إرسال السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدمين عبر البريد الإلكتروني work@almurjan-mf.sa مع إرفاق المسمى الوظيفي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :