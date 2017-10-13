بمشاركة 102 مُنشأة.. معرض لقاءات الإلكتروني لتوظيف خريجي أميركا

المواطن - واس

يطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يوم غد السبت، معرض لقاءات الإلكتروني لتوظيف خريجي الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أميركا.

ويهدف المعرض الذي يأتي بقالب افتراضي على الإنترنت إلى المساهمة الفعالة في توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص وتلبية الاحتياجات البشرية لدى منشآت القطاع، بما يتماشى مع التنمية الاقتصادية الراهنة.

ويشارك في المعرض نحو 102 مُنشأة، تعرض ما يزيد على 5 آلاف فرصة عمل في قطاعات: الطيران وتقنية المعلومات، وطب الأسنان، والمنشآت الطبية، ومنشآت التجارة والمقاولات، والإنشاءات ومراكز التوحد، وقطاعات الطاقة والبتروكيماويات والغاز والتصنيع، والجامعات، والمصارف والبنوك.

ويُمكن للباحثين عن عمل الدخول على موقع لقاءات الرسمي عن طريق الرابط هنا ومن ثم التسجيل، واختيار منصة المنشأة التي يرغب المُرشح بالتقدم للعمل بها، على أن يتم في خطوة لاحقة التواصل مع المسؤول في المنشأة مباشرةً، وذلك بالتحدث عبر ” الحوار التفاعلي”.

كما أنه بإمكان الباحث عن عمل استخدام (اسم المستخدم وكلمة السر) الخاصة بموقع طاقات للتوظيف الإلكتروني، وذلك للدخول إلى موقع معرض لقاءات، فيما سيتمكن الباحث عن عمل الذي ليس لديه (اسم مستخدم) في موقع طاقات للتوظيف الإلكتروني، من التسجيل في الموقع، وذلك بإنشاء حساب جديد ، وبناء سيرته الذاتية كي يتمكن من التقدم على الفرص الوظيفية المتاحة.

يذكر أن معرض لقاءات للتوظيف الإلكتروني يستمر حتى يوم الخميس الموافق لـ 29 محرم 1439هـ.







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