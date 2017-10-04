بوتين: من دواعي سروري شرف استضافة الملك سلمان

المواطن -أشرف كمال- موسكو

مع انطلاق فعاليات أسبوع الطاقة في روسيا، ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة أكد فيها على استمرار الاتصالات مع الشركاء الرئيسيين ومن بينهم الدول الأعضاء في منظمة أوبك.

وعبر الرئيس الروسي عن سروره باستقبال خادم الحرمين الشريفين، قائلاً: “من دواعي سروري شرف استضافة ملك المملكة العربية السعودية”.

ولفت بوتين إلى أنه سوف يبحث مع خادم الحرمين الشريفين، تمديد الاتفاق على خفض إنتاج النفط من دول أوبك والدول خارج المنظمة، “نحن على اتصال مع شركائنا الرئيسيين، ومع أوبك ككل، مع كبرى الشركات المنتجة، وهنا سيكون من دواعي سروري شرف استضافة ملك المملكة العربية السعودية في وقت قريب جدًا في روسيا، كما سنتحدث بالتأكيد عن تمديد الاتفاق مع أوبك “.

وأضاف الرئيس الروسي “مستعدون لتوسيع الاتفاق مع أوبك لخفض إنتاج البترول قبل نهاية عام 2018 إذا قرر الطرفان تمديده”.

وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديميتري بسكوف، قد أشار إلى حرص الرئيس بوتين على لقاء خادم الحرمين الشريفين وتبادل الآراء حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على تسوية النزاعات القائمة في المنطقة، ومن المقرر أن تتناول المباحثات ملفات التعاون الروسي – السعودي وسيتم النظر فى اتخاذ خطوات مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية.







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