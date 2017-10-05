بوتين يستذكر أمام الملك اعتراف روسيا بالسعودية بعد تأسيسها على يد المؤسس‎

المواطن - أشرف كمال - موسكو

أقيمت في الكرملين اليوم الخميس مراسم استقبال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي وصل موسكو أمس في أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا منذ تأسيس الدولتين.

وجرت مراسم الاستقبال في قاعة “أندرييفسكي” بالكرملين، حيث التقى الرئيس الروسي مع خادم الحرمين وتصافحا، واستمعا إلى النشيدين الوطنيين للبلدين، ومن ثم بدأت المحادثات بينهما بحضور وفدين من الجانبين.

وأعرب بوتين عن ثقته بأن زيارة الملك سلمان ستكون بمثابة قوة دافعة لتنمية العلاقات الثنائية. وقال بوتين: “إنني واثق من أن زيارتكم ستكون بمثابة قوة دافعة جيدة لتطوير علاقاتنا بين الولايات” بحسب وكالة “تاس”. وعبر بوتين عن شكره لخادم الحرمين الشريفين لقبوله الدعوة وزيارة موسكو. وقال: “هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها ملك المملكة العربية السعودية لروسيا في تاريخ علاقاتنا.. العلاقات بين البلدين لها تاريخ طويل، قبل 90 عامًا، في عام 1926، كان الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف بالمملكة والأب المؤسس الملك عبد العزيز بن سعود”. من جانبه، أكد الملك سلمان تطلع الرياض إلى تطوير العلاقات مع روسيا لخدمة الاستقرار العالمي.

ويحضر اجتماع القمة بين الزعيمين وفدان يضمان كبار المسؤولين، حيث يمثل الطرف الروسي كل من وزراء الخارجية، سيرغي لافروف، والدفاع سيرغي شويغو والاقتصاد ألكسندر نوفاك، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، بينما يحضر عن الطرف السعودي كل من وزير الخارجية عادل الجبير ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.







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