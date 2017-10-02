بوتين يسعى لحوار مع الملك سلمان لتسوية الأزمات والتوافق على المصالح‎

المواطن – أشرف كمال - موسكو

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن بلاده تترقب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو في الخامس من أكتوبر الجاري.

وبحسب صحيفة ” روسيسكايا جازيتا ” الروسية، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف أن الزيارة الملكية ستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات الثنائية، في ضوء ما يتمتع به البلدان من إمكانيات كبيرة.

وأضاف “نحن نسعى بقوة إلى تطوير الحوار بشكل أكثر فاعلية ،فالمملكة العربية السعودية تلعب دورًا مهمًا في الشؤون العربية ودولة رائدة في المنطقة، فمن الطبيعي أن نهتم بالحفاظ على الحوار معها، في ضوء الوضع الراهن في الشرق الأوسط خاصة في سوريا”.

وبحسب محللين روس، تشكل الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين، لموسكو في الأسبوع الأول من أكتوبر أهمية كبرى، ليس فقط لكونها الزيارة الأولى التي يقوم بها ملك سعودي إلى الكرملين منذ تأسيس المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله- ، ولكن لأهمية التوافق بين البلدين الكبيرين في الكثير من القضايا التي تشغل المجتمع الدولي.

وأشار المحللون إلى أن موسكو ترى في المملكة أحد اللاعبين الأساسيين في الشرق الأوسط، ومن هذا المنطلق تسعى إلى تعزيز الحوار مع السعودية، خاصة التعاون في مكافحة الإرهاب، وسبل تسوية الأزمة السورية.

وسيضع لقاء الملك سلمان مع الرئيس بوتين، في موسكو، الخميس، أساساً لتحالف استراتيجي في كافة المجالات، وهناك مصالح مشتركة بين الرياض وموسكو، حيث من المقرر توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدن لتعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة وأن البلدين من أكبر منتجي النفط في العالم، وتعملان بشكل وثيق للتوصل إلى اتفاقات بين منظمة منتجي النفط “أوبك”.

ومن المتوقع أن تشهد زيارة الملك سلمان إلى موسكو توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “أرامكو” ومؤسسة “سيبور” – كبرى الشركات الروسية في مجال معالجة الغاز والنفط وصناعة البتروكيماويات – لإنشاء مصانع للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية، وتوقيع اتفاق يتعلق بالاستثمار في قطاع الغاز مع شركة “نوفاتيك” – واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال استكشاف وإنتاج وتصدير النفط والغاز إلى جانب الإعلان عن عدد من الاستثمارات الأخرى في قطاعات الصناعة والبنية التحتية.







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