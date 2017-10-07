بوجدانوف: التعاون العسكري بين الرياض وموسكو يعكس الثقة المتزايدة بين البلدين

المواطن - أشرف كمال

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف: إن تعميق التعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية بما في ذلك التعاون العسكري يعد مؤشرًا على الثقة المتزايدة بين البلدين.

وأردف بوجدانوف، خلال تصريحات صحافية نقلتها وكالة نوفوستي: “إنني على ثقة بأن لدينا مصلحة في تعميق وتوسيع التعاون، وهذا مهم جدًّا، هو في الواقع مؤشر على تزايد مستوى الثقة التي وصلت إليها العلاقات ببن بلدينا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد خلال مباحثات القمة أن وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الاتحاد الروسي حدث هام جدًّا.

وأعرب بوتين عن ثقته بأن زيارة الملك سلمان ستكون بمثابة قوة دافعة لتنمية العلاقات الثنائية.







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